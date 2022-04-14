Ukrayna savaşında neden bu kadar Rus general öldü? 0:00 / 0:00

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Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Markiyan Lubkivsky'ye göre, dünyanın en güçlü orduları arasında gösterilen Rusya'nın 'en az 15 üst düzey Rus komutan sahada öldürüldü' ve bu buzdağının sadece görünen kısmı... Bu açıklamadan birkaç hafta sonra ise toplam sayı beş albay ve dört yarbay olmak üzere 16 olarak güncellendi.

II. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK KAYIPLAR

Tarihçi Peter Caddick-Adams konuya ilişkin "Bugün Ukrayna'daki Rus kayıpları - ister tüm Rus generallerinin bir oranı olarak, isterse komuta ettikleri 200.000 kişilik ordunun bir yüzdesi olarak kabul edilsin - 1939-45'teki döneminden çok daha yüksek" diyor ve II. Dünya Savaşı döneminden bu yana en büyük kayıpların yaşandığını ifade ediyor.

Bu sayılar aslında sadece Rusya için değil, Batı ülkeleri için de oldukça şaşırtıcı. ABD'de Vietnam Savaşı'nda 10 yılda toplam öldürülen ABD generali sayısı 12'ydi. Vietnam Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ise yalnızca bir Amerikan generali öldü o da Afganistan'daydı.

KAYIPLARIN NEDENİ NE?

Bazı uzmanlara göre kayıpların temel nedeni, ülke içindeki katı bir askeri komutası olabilir. Rus ordusunda generallere geniş yetki verilir ve stratejik kararlar sadece komuta düzeyinde değil, aynı zamanda taktiksel olarak da alınır. Küçük birlik liderliği, Rus ordusunda kötüdür ve kıdemli komutanların genellikle önden yönetmesi beklenir, bu da onları düşmanlarından çok daha savunmasız bıraktı. Uzmanlara göre Rus komuta yapısının orta düzeydeki karar verme ve inisiyatif yoksunluğu, orantısız düzeyde üst düzey ölümlere yol açmaktadır.

Uzmanlar Ukrayna ordusunun Rus ordusunun en ağır yapısından yararlandı ve yerine geçecek az sayıda eğitimli liderle, Rus askeri birliği önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha da sıkıntı çekebilir. Yetkililer, 1 aydan fazla zaman geçmişken Rus ordusunun üst düzey askeri komutaya ne kadar bağımlı olduğuna pişman olabileceğini ifade ediyor.

Ancak bazı uzmanlara göre neden bu değil. Ya da en azından tek nedeni değil.

TELEFONLAR İLE AÇIK HEDEF HALİNDELER

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında cep telefonlarının kullanılması, modern savaşın doğasını değiştiriyor ve bu durum birlikler için gelecekteki çatışmalara yansıyabilecek yeni zorlukları doğurabilir.

Rus kuvvetlerinin gelişmiş elektronik savaş sistemleri kullanarak Ukrayna'yı hedef aldığı bildiriliyor. Askeri telsizlerde modernleşmeye gitmeyen Rusya iletişimde akıllı telefonları kullanmak durumunda kalabiliyor. Ancak buna karşılık, Ukraynalılar Rus askerleri arasındaki şifrelenmemiş iletişimi ele geçiriyor.

ABD'li Emekli Binbaşı John Spencer Digital Trends'e verdiği bir röportajda, "Güvenli olmayan bir cep telefonu, kullanan her iki taraf için de büyük risk demektir. Bu telefonlardan gelen sinyaller yakalanabilir, coğrafi konumu belirlenebilir ve ardından topçu veya bombalı saldırılar için hedeflenebilir" diyerek Rusların bu noktada açık hedef olduğunu ifade ediyor.

Ukrayna istihbaratı için önemli bir hedef, sahadaki Rus askerleri arasındaki basit sohbetler oldu. Ruslar, çoğu Batılı orduda standart prosedür olan şifreli iletişime geçmek yerine, şaşırtıcı bir şekilde normal ticari telefonları kullanmaya devam ediyor.

Veri platformu Ditto'nun CEO'su Adam Fish bir röportajda, Rus askerleri için askeri sınıf radyolarının çoğunun modernize edilmediğini sonuç olarak da Rusların ateş desteği koordinasyonu ve manevraları için taktik bilgi alışverişinde mobil cihazlara ve ağlara güvendiklerini iddia etti. Spencer, Ukrayna kuvvetlerinin iletişimi dinleyebildiğini, hava bombardımanları için üst düzey komutanları hedef aldığını ve birlik emirleri, hareketler hakkında önem teşkil eden mesajları ele geçirdiğini söyledi.

RUSYA SESSİZ

Rusya konuya ilişkin açıklama yapmayı reddediyor. Ukraynalı generallerin ölümü konusunda ise sessizliğini koruyor.

Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiliz haber kanalı Sky News'a verdiği röportajda ilk kez Rusya'nın Ukrayna'da "ciddi sayıda asker kaybettiğini" kabul etti. Peskov, kayıpların Rusya için "büyük bir trajedi" olduğunu söyledi ancak rakamların Ukraynalıların belirttiği kadar yüksek olmadığını iddia etti.