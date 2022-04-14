En son haberler... ABD Başkanı Biden'dan Rusya-Ukrayna savaşı için "soykırım" iddiası!

Ukrayna savaşında 'soykırım' nasıl gündeme geldi? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde ilk Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için ilk kez "soykırım" ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını belirterek, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." dedi.

Kremlin ise Biden'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Associated Press, Ukrayna savaşında "soykırım" teriminin neden önemli olduğunu analiz etti.

"Soykırım" kelime anlamıyla hedeflenen bir grubun ortadan kaldırmayı amaçlanması. AP haberinde, diğer dünya liderlerinin Biden kadar ileri gitmediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin "soykırımdan çok uzak görünmediğini" söyledi, ancak İngiltere bu terimi resmi olarak kullanmadı ve buna yalnızca yargının karar verebileceğini söyledi.

SOYKIRIM SAYILIR MI?

Rus kuvvetleri, yaygın olarak, toplu katliamlar da dahil olmak üzere Ukrayna'daki sivillere yönelik toptan suistimaller yapmakla suçlanıyor. Bunlar soykırım sayılır mı?

Eski ABD federal savcısı ve Ukrayna başsavcısının eski özel danışmanı Bohdan Vitvitsky, her şeyin niyetle ilgili olduğunu savunuyor.

Vitvitsky, Atlantik Konseyi düşünce kuruluşuna bu hafta yazdığı mektupta, Ukrayna'da Rus birlikleri tarafından işlenen suçların soykırım niyetiyle işlenip işlenmediğini belirlemek için mutlaka Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Vitvitsky şu ifadeleri kullandı;

"Putin uzun süredir Ukrayna'nın ayrı bir ulus olarak ya da Ukraynalıların ayrı bir halk olarak var olmasının herhangi bir dayanağı olduğunu reddetmişti.

Ukrayna'nın Rus imparatorluğunun ve Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğundan bahsetti.

Putin geçen yılki "Ruslar ve Ukraynalıların Tarihsel Birliği Üzerine" başlıklı uzun makalesinde bu konudaki kararlılığının derinliğini açıkça ortaya koydu. Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonunu Nazilerden arındırma olarak nitelendirdi."

Lahey'de savaş suçu davalarında çalışan bir insan hakları avukatı olan Gissou Nia, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı iddia edilen iki eylemin muhtemelen soykırım niyetini gösterdiğini söyledi.

Nia, binlerce Ukraynalı çocuğun Rusya'ya sınır dışı edildiğine ve Buça'da kadınların ve kız çocukların tecavüze uğradığına ilişkin raporların olduğunu söyledi.

Nia, The Associated Press'e verdiği demeçte, "İnsanlar tipik olarak bunu katliam fikri olarak soykırım fikrini ilişkilendiriyor" dedi.

Nia, "Ancak soykırım sadece öldürmek değildir. O grubun üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar verilebilir. Grubun tamamen veya kısmen fiziksel olarak yok edilmesini sağlayacak şekilde kasıtlı olarak yaşam koşullarını değiştirmek, grup içinde doğumların önlenmesi ve gruba ait çocukların zorla başka bir gruba nakledilmesi de soykırım teriminin içine girer." diye konuştu.