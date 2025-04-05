Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Ukrayna yalan makinesine başvuracak" | Dış Haberler

        ABD basını: Ukrayna, ABD teklifinin sızdırılması soruşturmasında yalan makinesi kullanacak

        ABD ile Ukrayna ilişkilerinin zaman zaman gerilmesine yol açan kıymetli madenler anlaşması hâlâ imza aşamasına geçemezken, Ukrayna yönetimi ABD'nin teklifinin sızdırılmasına dair soruşturma başlatacak. ABD basınının, Ukraynalı yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, soruşturmada 'yalan makinesi' (poligraf testi) de kullanılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 18:50 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        ABONE OL

        ABD ile Ukrayna ilişkilerinin gerilmesine yol açan kıymetli madenler anlaşması, iki ülke tarafından uzun süredir yürütülen görüşmelere rağmen henüz imzalanmadı.

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ilgili anlaşmadan geri adım atmak istediğini ancak böyle bir durumun soruna yol açacağını dile getirmişti.

        Trump, Zelenskiy'nin NATO üyeliğini gündeme getirdiğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti.

        Maden anlaşması üzerinde müzakereler sürerken, Ukrayna yönetimi, ABD'nin anlaşmaya ilişkin son teklifinin sızdırılmasından ötürü bir soruşturma başlatacak.

        REKLAM

        Financial Times'ın Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, yürütülecek soruşturmada kamuoyunda yalan makinesi olarak bilinen poligraf testine de başvurulacak.

        Ukraynalı yetkililer kaç kişinin soruşturmaya dâhil edileceği konusunda bilgi vermezken, soruşturmanın muhalif milletvekili Yaroslav Zheleznyak'ın 26 Mart'ta ABD teklifinin taslığına dair yaptığı açıklamaların ardından başladığı biliniyor.

        Zheleznyak, anlaşma taslağını okuduğunu ve korkunç bulduğunu açıklarken, Kiev'in lehine olmadığını belirtmişti.

        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor? Haberi Görüntüle
        Nadir toprak elementleri niçin önemli?
        Nadir toprak elementleri niçin önemli? Haberi Görüntüle

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!