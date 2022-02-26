Ukraynalı siviller askerlik sırasında 0:00 / 0:00

Ukrayna'daki sivil halk cepheye katılmak için seferberlik başlattı. Çernovtsi kentinde Asker alma dairesinden 18-60 yaş grubu erkek vatandaşlar cepheye gönderiliyor.

Habertürk TV Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre din adamlarının da hazır bulunduğu askerlik şubelerinin önünde dramatik görüntüler yaşanıyor. Bir yanda gözü yaşlı anneler çocuklarını cepheye göndermek için hazır bulunurken din adamları da dua ediyor.

Başta gençler olmak üzere her yaştan sivil erkekler askerlik şubesine müracaatının ardından gerekli elbiseleri aldıktan sonra 50'şer gruplar halinde otobüslere bindiriliyor.

HABERTÜRK ÇERNOVTSİ KENT MERKEZİNDE

Çernovtsi kenti şu anda sakin. Şu ana kadar bir saldırı gerçekleştirilmedi. Burası şu an Avrupa'ya açılan bir kapı olduğu için en son hedef alınacak merkezlerden biri.