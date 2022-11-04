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Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

Ülke puanındaki yükselişimiz sürüyor! Türkiye, UEFA turnuvaları grup maçları sonunda klasmanda 12. sırada yer alırken an itibarıyla Avrupa'daki en iyi dördüncü sezonumuzu yaşıyoruz! Peki ülke puanı neden önemli?

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  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında bu sezona 20. sıradan başlamasına rağmen, turnuvalardaki grup maçları sonunda 8 basamak yükselerek 12. sırada yer aldı.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Bu sezon Avrupa kupalarına Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Arabam.com Konyaspor ile katılan Türkiye'de şu ana dek sadece Konyaspor Avrupa'ya veda etti.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken, Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna adlarını yazdırdı.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkamasa da grup üçüncüsü olarak yoluna Konferans Ligi son 16 play-off turundan devam etme şansı yakaladı.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    İLAÇ GİBİ GELDİ

    UEFA'nın geçen sezon yürürlüğe koyduğu Konferans Ligi sayesinde takımlar Avrupa'da daha uzun soluklu yer alırken puanlama sisteminden de ekstra fayda sağladı.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Geçen sezona kadar sadece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında toplam 80 takım boy gösteriyor ve grup maçları sonunda 48 takım yoluna devam ediyordu.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Konferans Ligi sayesinde grup maçları oynayan takımların sayısı 96'ya, bir üst tura çıkma şansı yakalayan takım sayısı da 64'e yükseldi.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Bu sayede takımlar Avrupa arenasında daha uzun süre kalma, daha fazla maç yapma ve beraberinde daha çok puan kazanma şansına erişti.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Yeni formatla ayrıca bonus puanlar da revize edilerek artırıldı ve bu durum kulüplerin dolayısıyla da ülkelerin daha fazla puana ulaşmasına imkan sağladı.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Örneğin önceki senelerde Avrupa Ligi'nde sadece çeyrek finalden itibaren her tur için 1 (bir) bonus puan verilirdi. Başka bir deyişle şampiyon olan takımın kazanacağı bonus puan sadece 3'tü.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Yeni sistemle birlikte bunlara ilaveten Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan takım 5 bonus puan kazanıyor.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Grup ikincisi olan takım ise 2 bonus puanı cebine koyarken, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 1 puan daha alıyor.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Geçen sezon başlayan Konferans Ligi'nde de grup lideri 2, grup ikincisi ise 1 bonus puanı hanesine yazdırıyor.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    EN İYİ DÖRDÜNCÜ SEZONUMUZ

    UEFA'nın uyguladığı dönemsel format ve puan değişiklikleri sebebiyle sadece sezon içindeki dereceler baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre Türkiye, en başarılı 4'üncü sezonunu geçiriyor.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Türkiye en başarılı sezonunu 1996-1997 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'la Avrupa arenasına çıkan Türkiye, topladığı 7,75 puanla en fazla puan toplayan 4. ülke oldu. Klasmanın ilk 3 sırasındaysa 11,6 puanla İspanya, 10,142 puanla İtalya ve 9,142 puanla Almanya yer aldı.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    1959-1960 sezonunda Almanya, Hollanda ve Çekoslovakya'yla 5. sırayı paylaşan Türkiye, 2000-2001 sezonunu en iyi 6. ülke olarak tamamladı.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Türkiye ayrıca 1963-1964, 1999-2000, 2007-2008, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonunda ise en başarılı 7. ülke oldu.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Bu sezon ise Türkiye, 10,8 puanla en fazla puan toplayan 6. ülke pozisyonunda.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Klasmanın zirvesinde 16,571 puanla İngiltere bulunurken, bu ülkeyi sırasıyla 13,75 puanla Almanya, 12,428 puanla İspanya, 11,928 puanla İtalya ve 10,916 puanla Fransa takip ediyor.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Avrupa yolculuğunu 4 takımla sürdüren Türkiye'yi, aynı sayıda takımla yoluna devam eden 10,6 puanlı Belçika, 10,3 puanlı Hollanda ve 10 puanlı Portekiz takip ediyor.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    İLK 15'TE KALIRSAK AVRUPA'YA 5 TAKIM GÖNDERECEĞİZ

    Geçen sezonu 20. sırada tamamlayan Türkiye, 2023-2024'te Avrupa'ya 4 takım gönderecek.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşacak takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 4 eleme turu oynayacak. Avrupa'ya gidecek diğer 3 takım ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

     
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Bu sezonki çıkışla 12. sıraya kadar yükselen Türkiye, sezon sonunda ilk 15 içinde kalırsa, 2024-2025 sezonunda takım sayısını yeniden 5'e çıkaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderecek.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    KRİTİK EŞİK 10. SIRA

    Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Buna göre Türkiye sezon sonunda ilk 10'a girerse, 2023-2024 Süper Lig şampiyonu doğrudan Devler Ligi'ne dahil olacak.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanacak takımın kendi liginde de Devler Ligi bileti almasını bekleyecek.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    BÜYÜK AVANTAJ 

    Türkiye, ülke puanı klasmanında 31,1 puanla 12. sıraya kadar çıkarken, 4 takımla yola devam ediyor olmanın avantajını da elinde bulunduruyor.
  • Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

    Türkiye'nin rakiplerinden 10. sırada yer alan 33,6 puanlı Avusturya, 11. sırada bulunan 31,875 puanlı Sırbistan ve 29,175 puanla 13. sıradaki İsviçre'de sadece 1'er takım Avrupa macerasını sürdürüyor.

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