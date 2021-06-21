İbrahim Reisi'den dış politika açıklaması 0:00 / 0:00

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Basın toplantısında, dünya ile etkileşimde olma çağrısı yapan lider, ‘‘İran halkının önceliklerini nükleer anlaşmaya bağlanamayacağı’’ vurgusunu yaptı. Sözlerine '' Ülkenin dış politikası 2015 nükleer anlaşmasıyla sınırlı kalmayacak'' ifadesinde bulunarak devam etti.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI

İran nükleer anlaşması Obama yönetimi tarafından 2015 yılında imzalandı ancak Başkan Donald Trump tarafından terkedilme kararı alındı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde, İran'ın petrol ihracatını kesmeye yönelik büyük çapta yaptırımlar uygulanmıştı.

AA'nın aktardığı habere göre, anlaşma kapsamında İran’ın nükleer silah edinimini engellemek amaçlanıyor ancak İran’da Batı’nın kendisine yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını istiyor.