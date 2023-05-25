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Haberler Sağlık '6 aylık ömrün kaldı' demişlerdi! Moritanyalı hasta Türkiye'de şifa buldu
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Ülkesinde 6 aylık ömrün kaldı denilen Moritanyalı hasta şifayı Türkiye'de buldu

Moritanyalı 61 yaşındaki Mohamed Salem Bahiya’ya ülkesinde karaciğer tümörü teşhisi konuldu. Ülkesinde kendisine tümörü çok büyüdüğü için müdahale edilemeyeceği ve 6 aylık ömrünün kaldığı söylendi. Son çare olarak Türkiye'ye gelen Bahiya, önce 1.5 yıl süren tümör küçültücü tedavi ve akıllı ilaç tedavisi gördü. Ardından başarılı bir ameliyat olan hasta Türkiye’de şifa buldu

'6 aylık ömrün kaldı' demişlerdi! Moritanyalı hasta Türkiye'de şifa buldu
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İHA

Moritanyalı 61 yaşındaki Mohamed Salem Bahiya’ya ülkesinde karaciğer tümörü teşhisi konuldu. Yapılan tetkikler neticesinde karaciğerinde yaklaşık 18 santimetre büyüklüğünde bir tümör ortaya çıktı. Ülkesinde tümörün büyüdüğü ve müdahale edilemeyeceği söylenen 61 yaşındaki Bahiya soluğu Türkiye'de aldı. Hastaneye başvuran Bahiya, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Kocakoç, Genel Cerrah Prof. Dr. Sinan Yol ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaş Tuna tarafından tedavi edildi.

Verilen bilgilere göre; hastaya önce tümörü küçültücü bir tedavi yapıldı, daha sonra ameliyat gerçekleştirildi. “Normalde böyle bir tümörü olan hastalar ortalama 6-8 aydan fazla yaşamıyor, ülkesinde de bu bilgi verilmiş kendisine ancak biz multidisipliner tedavi uygulayarak hastamızda tam iyileşme sağladık” açıklamasında bulunan Prof. Dr. Ercan Kocakoç, öncelikle hastaya 'transarteriel kemoembolizasyon” yöntemiyle tümörü besleyen damara tümörü etkisiz hale getiren ilaç ve damarı tıkayacak ilaçlar verdi. Bu tedavi ile karaciğerdeki kitle yüzde 70 küçültüldü. Ayrıca karaciğerdeki bu tümörün büyümesini azaltacak bir akıllı ilaç tedavisi verildi. Daha sonra genel cerrahinin gerçekleştirdiği operasyonla tümörün tamamı temizlendi.

"HİÇBİR UMUDU OLMADIĞI SÖYLENDİ"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Prof. Dr. Sinan Yol, sindirim sistemleri kanserlerinin iyi bir planlama ve iyi bir ekiple tedavi edildiğinde olumlu sonuçlar verebildiğini belirterek, “Bu vakamız da bunun bir örneği. Hastamız ilk geldiği zaman çok ilerlemiş bir kanseri vardı. Hiçbir umudu olmadığı ifade edilmişti ancak iyi bir planlama sonrasında bu sonucun elde edilmiş olması hem bizim için hem de hastamız için çok sevindirici bir durum. Karaciğer kanserleri dünyada karşılaşılan en sık kanserler arasında yer alıyor. Ülkemizdeki imkânlarla bu hastalarımızın tedavilerinde olumlu sonuçlar görüyoruz. Gerek medikal tedavi gerek girişimsel radyolojiyle ilgili verilen tedavi gerekse de cerrahi uygulamalarda dünyada iyi bir konumdayız. Karaciğer tümörü dünyada en sık rastlanılan ilk 10 kanser arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

"TÜMÖRÜ KARACİĞERİNİN SAĞ TARAFINI DOLDURMUŞTU"

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kocakoç ise “Vakamız 18 santimetrelik karaciğerin sağ lobunu tamamen dolduran dev bir tümörle geldi. Vaka ilk etapta ameliyat için uygun değildi. İlk etapta girişimsel radyolojik olarak transarteriyel kemoembolizasyon tedavisi uygulandı. Tümör damarının tıkanması ve ardından o damardan ilaç vererek tedaviye başladık. Daha sonra ağız yolu ile de ilaç vererek tümörün küçülmesi sağlandı. Yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçte tümör küçülerek ameliyata uygun bir hale geldi” dedi.

"ARTIK TÜRKİYE'YE GEZMEYE GELECEĞİM"

Yapılan tedaviden sonra sağlığına kavuşan Mohamed Salem Bahiya ise “2021’de hastalığım karaciğerdeki kitle ile başladı. Daha sonra Türkiye’ye geldim. İlaç tedavilerinin ardından kitle küçüldü ve ameliyat oldum. Şu an eskisinden daha iyiyim. Doktorlar başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Fırsatım olduğunda Türkiye’ye gezmek için geleceğim” diye konuştu.

Türkiye'de 1,5 yıllık bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Moritanyalı 61 yaşındaki Bahiya’nın bundan sonra 6 aylık periyotlarla hastanede rutin kontrolleri yapılacak.

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