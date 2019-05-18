Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, tam yüzyıl önce, bölünmüş, parçalanmış ve yok edilmeye mahkum edilmiş Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi ateşini yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un bir asrı devirmesine sadece 1 gün kaldı. İstiklal mücadelesinin ilk adımı olan ve 19 Mayıs ile bütünleşen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu ise kendisini yurt genelinde hissettirmeye başladı. 19 Mayıs 1919'a 1 gün kala yurdun her köşesi al bayraklarla donandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle devlet erkanının bir araya geleceği Samsun'da da, yüz yıl anması için hazırlıklar son aşamaya geldi. Ülkenin her yanından binlerce genç, 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak için yola çıkmaya başladı. İşte bugün ve yarını kapsayacak 100 yıl kutlamalarından kesitler...

TÜRK YILDIZLARINDAN GÖSTERİ

19 Mayıs 1919'un, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gösteri yapmak için kente gelen Türk Yıldızları, Samsun Çarşamba Havaalanı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Ekibin en küçük ziyaretçileri ise Atakum Belediyesi Özdemir Anaokulu öğrencileri oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde ve Samsun Valiliği'nin girişimiyle düzenlenen kutlama etkinliklerinde bugün birçok konser verilecek. 1919 metrelik Türk bayrağıyla geniş katılımlı bir Gençlik Yürüyüşü düzenlenecek. Samsun'da bu coşkuyu yaşamak isteyenler Halk Oyunları Festivali Galası'nı, kahramanlık türküleri ve Haluk Levent konserlerini izleyebilecek. Yarın ise

Fettah Can, Samsunlulara bir konser verecek.

Kutlamalar kapsamında Dragon Bot Yarışları Eleme ve Finalleri'nin yanı sıra yarın, Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Yarı Maratonu Finali yapılacak.

Yarın sabah Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karşılama ve Bayrak Çıkışı Töreni gerçekleştirilecek. Yine dün İstanbul'dan yola çıkan ve yüzlerce üniversite öğrencisinin içinde bulunduğu Piri Reis gemisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun Limanı'nda karşılanacak. Bugün başlayan törenler, yarın devlet erkanının katılımıyla zirveye ulaşacak.