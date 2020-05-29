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Ulubatlı Hasan kimdir? Tarihte Ulubatlı Hasan

Ulubatlı Hasan, İstanbul'un fethinin yıldönümünü kutladığımız bugün gündemde. İstanbul'un fethi sırasında Bizans surlarına ilk Türk bayrağını Ulubatlı Hasan'ın diktiği ifade ediliyor. İşte Ulubatlı Hasan hakkında detaylar

Ulubatlı Hasan

Ulubatlı Hasan kimdir? Tarihte Ulubatlı Hasan'ın yeri nedir? soruları 567. yılı kutlanan İstanbul fethi ile birlikte gündeme geldi. Pek çok farklı kaynakta Ulubatlı Hasan için farklı ifadeler kullanılıyor. Ulubatlı Hasan hakkında bilinen ayrıntılar haberimizde.

ULUBATLI HASAN KİMDİR?

Ulubatlı Hasan (Ulubat, Karacabey, Bursa; d. 1428 - ö. 29 Mayıs 1453; İstanbul),İstanbul'un fethi sırasında Doğu Roma (Bizans) surlarına ilk sancağı diktiği iddia edilen Osmanlı askeri. Bugüne kadar Sipahi veya Yeniçeri şeklinde kurgulanmıştır.

Ulubatlı Hasan o dönemin kaynaklarında yer almamaktadır. İstanbul'un fethi sırasında bizzat bulunan Bizanslı tarihçi Francis'in orijinal eserinde Ulubatlı Hasan'ın ismi geçmiyorken, daha sonraki tarihlerde Francis'in eserine geniş ilaveler yapan Melissinos'un yazdığı kitapta yer almaktadır. Melissinos, Francis'in eserine yaklaşık dört misli daha ilave yapmıştır. Bunlardan biri de İstanbul surlarına ilk Türk bayrağını diken Ulubatlı (Lopadionlu) Hasan'dır. Birçok tarihçi ve araştırmacı, Melissinos'un eseri renklendirmek için bu tür hikâyeler uydurduğu ve Ulubatlı Hasan'ın aslında hayali olduğu kanaatindedir. Bir diğer dayanak ise şehrin fethedilişi sırasında o kargaşada surlara bayrağı ilk diken kişinin isminin sağlıklı bir şekilde zikredilmesinin mümkün olmayacağıdır.

Gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse İstanbul'un fethi sırasında bulunmuş yabancı tarihçilerin eserlerinde Ulubatlı Hasan'dan bahsedilmemektedir. Melissinos'un ilaveli eserinde hangi kaynaklardan yararlandığı bilinmemektedir.

Gerçekliği tartışmalı olsa da Ulubatlı Hasan, İstanbul'un Türkler tarafından fethedilişinin simgesi olmuş ve Türk mitolojisinin bir parçası haline gelmiştir.

POPÜLER KÜLTÜRDE ULUBATLI HASAN

Ulubatlı Hasan pek çok roman, çizgi film, dergi ve sinema gibi medyatik öğelerde yer almıştır. Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan'ı İbrahim Çelikkol canlandırmıştır.

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