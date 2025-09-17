Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Uludere'de su sorununa kaymakamlıktan çözüm | Son dakika haberleri

        Uludere Kaymakamlığı'ndan su sorununa çözüm

        Şırnak'ın Uludere Kaymakamlığı, köylerde yaşanan içme ve kullanma suyu sıkıntısını gidermek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, köylülerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen su sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması amaçlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 11:52 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:52
        Uludere'de su sorununa kaymakamlıktan çözüm
        Şırnak'ın Uludere Kaymakamlığı, bölgedeki su sıkıntısını gidermek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

        İlçeye bağlı köylerde azalan ve kuruyan su kaynakları nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü için yeni kaynakların devreye alındığı bildirildi. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni iletim hatlarının yapımıyla vatandaşların sağlıklı ve düzenli suya erişiminin hedeflendiği belirtildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı vurgulanarak, köylerde kalıcı ve sürdürülebilir bir su temini sağlanacağı ifade edildi. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, köylülerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen su sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

        #yerel haberler
        #şırnak haberleri
        #Uludere
