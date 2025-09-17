Uludere'de su sorununa kaymakamlıktan çözüm

Şırnak'ın Uludere Kaymakamlığı, bölgedeki su sıkıntısını gidermek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

İlçeye bağlı köylerde azalan ve kuruyan su kaynakları nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü için yeni kaynakların devreye alındığı bildirildi. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni iletim hatlarının yapımıyla vatandaşların sağlıklı ve düzenli suya erişiminin hedeflendiği belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı vurgulanarak, köylerde kalıcı ve sürdürülebilir bir su temini sağlanacağı ifade edildi. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, köylülerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen su sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.