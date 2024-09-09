Uluslar Ligi Fransa- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Belçika maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup ilk maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Evinde İtalya'ya 1-3 mağlüp olan Fransızlar, gruptaki ikinci mücadelesinde Belçika ile mücadele edecek. Didier Deschamps yönetimindeki mavi- beyazlılar, Belçika'yı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Fransa- Belçika maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. İtalya ile evinde oynadığı maçtan 1-3 mağlüp ayrılan Fransızlar, Belçika karşısında üç puana uzanmak istiyor. Groupama Stadyumu’nda oynanacak heyecan dolu mücadeleyi Alman hakem T. Stieler yönetecek. Peki Fransa- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Belçika maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
FRANSA- BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
Fransa- Belçika maçı 9 Eylül Pazartesi (bugün) 21.45'te başlayacak.
FRANSA- BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fransa- Belçika karşılaşması TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.