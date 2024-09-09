Uluslar Ligi Fransa- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Belçika maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. İtalya ile evinde oynadığı maçtan 1-3 mağlüp ayrılan Fransızlar, Belçika karşısında üç puana uzanmak istiyor. Groupama Stadyumu’nda oynanacak heyecan dolu mücadeleyi Alman hakem T. Stieler yönetecek. Peki Fransa- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Belçika maçı hangi kanalda, şifresiz mi?