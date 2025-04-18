Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'de soykırımla yargılandığı davada savunma süresini uzattı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gazze'de soykırım işlediği gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davada, İsrail'in savunma dilekçesini sunma süresini uzattı.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce 28 Temmuz 2025 olarak belirlenen İsrail'in cevap dilekçesini sunma süresi, bu ülkenin talebi üzerine 12 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

Açıklamada, İsrail'in 27 Mart 2025 tarihli başvurusunda, Güney Afrika'nın sunduğu delillerle ilgili çeşitli sorunlar yaşandığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 19 Aralık 2024 tarihli kararıyla başlatılan danışma görüş sürecinin kaynaklarını etkilediği ve davadaki müdahil olma başvurularıyla eş zamanlı ilgilenmenin olağanüstü yoğunluğa yol açtığı gerekçeleriyle süre uzatımı istendiği belirtildi.

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Açıklamada, İsrail'in süre uzatma talebine karşı çıkan Güney Afrika'nın, talebin reddi için davanın kapsamının değişmediğini, delil sorunlarının sınırlı sayıda belgeyi ilgilendirdiğini, BM Genel Kurulu'nun danışma görüş talebinin gerekçe gösterilemeyeceğini ve soykırım iddiasının incelenmesindeki gecikmenin Gazze'deki insani durum göz önüne alındığında haklı gösterilemeyeceğini ileri sürdüğü aktarıldı.