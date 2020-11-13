Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya'da sivil katliamı yapıldı

AA

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International),Etiyopya'nın kuzeyinde isyancı yönetime karşı askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletindeki bir kasabada çok sayıda sivilin bıçak ya da palalarla öldürüldüğünü açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Kriz Kanıt Laboratuvarı" birimi tarafından 9 Kasım'da Mai-Kadra kasabasında yaşananlara ilişkin yapılan incelemede, bölgeden paylaşılan "dehşet verici ceset fotoğrafı ve görüntülerinin sahih olduğunun anlaşıldığı" belirtildi.

Örgüt, cesetleri cadde ortalarına atılan, bıçak ya da palalarla öldürüldüğü anlaşılan kişilerin sayısının "muhtemelen" yüzlerce olduğuna işaret ederek, katliamı kimin yaptığına ilişkin henüz net bir delile ulaşılamadığını aktardı.

Federal orduyla çatışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından konuşulan bir kısım yerel görgü şahitleri ise katliamdan TPLF'yi sorumlu tuttu.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Direktörü Deprose Muchena, hükümetin acilen bölgedeki iletişim ağlarını hesap verilebilirlik ve şeffaflık adına tekrar açmak zorunda olduğunu kaydederek, Örgütün, çatışmadaki tüm tarafların ihlallerini belgelemeye devam edeceğini vurguladı.

Tigray'daki iletişim hatlarının kesik olması nedeniyle federal hükümet ve TPLF'nin çatışma sahasına ilişkin açıklamaları teyit edilemiyor.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

BAŞBAKAN DİYALOG ÇAĞRILARINI REDDETTİ

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.