Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi yapılacak

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Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) ile Ankara Barosu (Yapay Zeka Hukuku Merkezi),tarafından bu yıl Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi’nin 11'incisi gerçekleştirilecek. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi'nin bul yılki teması ise “Eğitim, Hukuk ve Yapay Zeka” olarak belirlendi.

Bir ilk olma özelliğine sahip olan kongrede yapay zeka multidisipliner olarak irdelenecek.

5-7 Aralık 2019 tarihinde Antalya’da yapılacak olan kongreye tanınmış pek çok felsefeci, eğitimci, hukukçu, nörolog, psikiyatrist ve uygulamacının yanında, Rusya’nın yapay zekâ alanında bir numarası olarak bilinen Rusya Yapay Zeka Koordinatörü Prof. Dr. Sergei D. Karakozov da konuşmacı olarak katılacak.

Kongrede bu konular masaya yatırılacak:

* Yapay Zeka ve Eğitim

* Hukuk Alanında Yapay Zeka

* Eğitim Bilimlerinde Teorik Çalışma ve Tartışmalar

* Eğitimde Politika ve Yönetsel Tartışmalar

* Eğitim, Ekonomi ve İstihdam

* Eğitim Programları, Ölçme ve Değerlendirme

* Eğitim Hukuku ve Hukuk Uygulamaları

* Eğitim Denetiminde Yapı ve İşleyiş Sorunları

* Yapay Zeka Hukuku

* Yapay Zekada Ulusal ve Uluslararası Çerçeve

* Yönetim ve Yönetim Hukuku

* Denetim Hukuku: Denetsel İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalar

* Eğitim ve Eğitim Denetiminde Uluslararası Deneyimler

* Kamusal Sektörlerde Denetim ve Denetim Sorunları

* Denetim ve Yapay Zeka