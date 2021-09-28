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Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2019 yılında 32,9 milyar dolar iken 2020 yılında yüzde 23,4 azalarak 25,2 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2019 yılında 24,6 milyar dolar iken 2020 yılında yüzde 6,9 azalarak 22,9 milyar dolar oldu.

HİZMET İHRACATI İÇERİSİNDE EN BÜYÜK PAYI YÜZDE 64.6 İLE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ ALDI

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2019 yılında yüzde 71,1 iken 2020 yılında yüzde 64,6 oldu. İkinci sırada yer alan ‘diğer iş hizmetleri’nin 2019 yılında yüzde 9,7 olan payı 2020'de yüzde 11,6 oldu. Hizmet ihracatında 2020 yılında üçüncü sırada yüzde 8,3 pay ile ‘telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri’ sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI 2020 YILINDA 16 MİLYAR 278 MİLYON DOLAR OLDU

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2019 yılında yapılan ihracat 23 milyar 396 milyon dolar iken 2020'de yüzde 30,4 azalışla 16 milyar 278 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,1 artarak 2 milyar 92 milyon dolar oldu.

HİZMET İHRACATINDA DA TAŞIMACILIK YÜZDE 35.3 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2019 yılında yüzde 39 iken 2020 yılında yüzde 35,3 oldu. İkinci sırada yer alan ‘diğer iş hizmetleri’nin payı ise 2019 yılında yüzde 22,4 iken 2020'de yüzde 21,2 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 13,6 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2020 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA TİCARETİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

Avrupa Birliği ülkelerine 2020 yılında yapılan hizmet ihracatı 9 milyar 789 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 3 milyar 946 milyon dolar oldu. İthalatta 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 10 milyar 417 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 256 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 38,8 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45,6'sı Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

İHRACATTA VE İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Hizmet ihracatında 2020 yılında toplam ihracatın yüzde 26,8'i Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 11,4'lük payla ve 2 milyar 878 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 9,7'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,7'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2020 yılında yüzde 10,2'lik payla ve 2 milyar 321 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada 2 milyar 266 milyon dolar ve yüzde 9,9'luk payla İrlanda, üçüncü sırada ise yüzde 8,3'lük pay ve 1 milyar 886 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.