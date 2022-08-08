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Haberler Dünya Son dakika: Ukraynalı rakibini yendi, Kremlin 'zafer' dedi: Uluslararası Satranç Federasyonu'na Rus başkan
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Ukraynalı rakibini yendi, Kremlin 'zafer' dedi: Uluslararası Satranç Federasyonu'na Rus başkan

Eski Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Ukraynalı rakibini yenerek, Pazar günü Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) başkanlığına ikinci kez seçildi.

Son dakika: Ukraynalı rakibini yendi, Kremlin 'zafer' dedi: Uluslararası Satranç Federasyonu'na Rus başkan
Ukraynalı rakibini yendi, Kremlin 'zafer' dedi
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HABERTURK.COM

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 2012'den 2018'e kadar Rusya Başbakan Yardımcısı olan Dvorkovich'in, Hindistan'ın Chennai kentindeki genel kurulunda 157 aldığını, Ukraynalı rakibinin ise 16 oy aldığını söyledi. 5 kez dünya şampiyonu olan Hintli satranç ustası Viswanathan Anand ise, başkan yardımcısı seçildi.

Ekim 2018'den bu yana FIDE başkanı olan Dvorkovich, kendisini Putin ile olan bağları nedeniyle eleştiren Ukraynalı Andrii Baryshpolets'e karşı yarıştı.

KREMLİN'DEN 'ZAFER' YORUMU

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Kremlin ise Dvorkovich'in kazanmasını zafer olarak nitelendirdi ve memnuniyetle karşıladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın RIA haber ajansına verdiği demeçte, "FIDE başkanının seçilmesi çok önemli, bu küresel bir olay ve elbette Rus vatandaşı Dvorkovich'i destekledik. Ne yazık ki siyaset; spor ve kültürle bağlantılı tüm yönleri kaplıyor, bu bizim için çok ama çok istenmeyen ve kabul edilemez bir şey. Ancak bu, savaşmamamız gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.

'İHANETLE' SUÇLANMIŞTI

G&ouml;rsel: Reuters
Görsel: Reuters

Mart ayında Batı medyasına Kremlin'in Ukrayna'daki eylemlerine karşı konuştuğu bir röportaj veren Dvorkovich, bir milletvekilinin kendisini 'ihanetle' suçlaması üzerine Skolkovo başkanlığını Mart ayında bırakmıştı.

O sırada vakfın yönetim kurulu başkanı, Dvorkovich'in Skolkovo'daki görevlerini FIDE'deki sorumluluklarıyla birleştiremeyeceği için istifa ettiğini söylemişti.

RUS ASKERLERİNİ DESTEKLEMİŞTİ

G&ouml;rsel: Reuters
Görsel: Reuters

Batı medyasına yaptığı yorumlardan kısa bir süre sonra ise Dvorkovich, Skolkovo'nun internet sitesinde yaptığı açıklamada, "(Rus) askerlerimizin cesaretinden içtenlikle gurur duyduğunu" ve Rusya'nın "sert ve anlamsız yaptırımlarla" hedef alındığını söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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