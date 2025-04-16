Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!

26 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Milas’a bağlı Güllük Limanı'na yanaşan Vanuatu bayraklı Ocean Blue isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan ekipler gemiyi takibe aldı.

Geminin takibi esnasında ABD bayraklı Belgor isimli lüks yatın gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler gemiyi durdurdu.

Fotoğraf: DHA

Yalıkavak açıklarından uluslararası sulara kaçmaya çalışan Belgor isimli yat, ekiplerin ikazına rağmen Yunan karasularına doğru kaçmaya başladı. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, 4 saat süren takibin ardından ateş açılarak durduruldu. Operasyonda 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 110 sayfalık iddianamede, uyuşturucuyu yata sevk ettiği iddiasıyla gemideki 14 mürettebat ile yat sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 18 şüphelinin her biri için 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'inci duruşması yapıldı. Sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: DHA

SANIKLAR ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Gemide N.B.’ye bağlı çalışan sanık N.A. ifadesinde, geminin pitch kontrolünde arıza olduğunu, bahse konu olay saatinde kamarasında penceresi yarım açık vaziyette uyuduğunu, motor yatı hiç görmediğini, motor sesi hiç duymadığını, siren sesine uyandığını ileri sürmesine karşın N.B. Fildişi sahilinden çıkış yapacaklarında kendisi ve yardımcılarının sorumluluk alanlarında kontrol yaptıklarını belirtti.

Gemide yağcı olarak N.B’ye bağlı çalışan sanık M.A., bahse konu olan saatte vardiyasından dolayı makine dairesinde tek başına olduğunu, bulunduğu yer itibarıyla motor yatın teması ile yaşanan olaylardan bilgisi olmadığını ileri sürdü. Ancak sanık E.Ö., kontrol odasında çarkçıbaşı N.B., ile kaynakçı M.A.’nın bulunduğunu beyan etti.

"SAHİL GÜVENLİĞİN UYARILARINI DİKKATE ALMADI"

Belgor isimli yat çalışanı İ.Ç, kollukta ve savcılıkta verdiği ifadelerinde, “Tekneyi patron Ali Korkman Erbacıoğlu'nun kullandığını yukarı çıktığında sahil güvenlik botunun yata birkaç kez çarptığını gördüğünü, bu sırada sahil güvenlik görevlilerince sürekli olarak makineleri 'stop et' uyarısı yapıldığını ancak Erbacıoğlu'nun bu uyarılara cevap vermediğini hatta yata doğru ateş edildiğini gördüğünü, Erbacıoğlu'na ne olduğunu sorduğunda, sen sus diyerek sinirli bir şekilde uyarıldığını aktardı. Ayrıca, İ.Ç ifadelerinde, Erbacıoğlu'nun telefonla konuşma yaparak telefondaki şahsa sıkıntı var dediğini telefon görüşmesinden sonra elindeki telefonu denize fırlattığını belirtti.