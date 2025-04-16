Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Vanuatu bayraklı yük gemisi 'Ocean Blue' ile 4 saatlik takibin ardından Yunan karasularına gireceği sırada durdurulan ABD bayraklı lüks yat 'Belgor'da ele geçirilen 84 kilo uyuşturucuyla ilgili 18 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, 10 sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 30 yıl hapis ve 375 bin adli para cezası kararı verdi. 8 sanık beraat etti. Habertürk'ten Emine Derya'nın haberi..
26 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Milas’a bağlı Güllük Limanı'na yanaşan Vanuatu bayraklı Ocean Blue isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan ekipler gemiyi takibe aldı.
Geminin takibi esnasında ABD bayraklı Belgor isimli lüks yatın gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler gemiyi durdurdu.
Fotoğraf: DHA
YAT DURMAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI HURDAYA DÖNDÜ
Yalıkavak açıklarından uluslararası sulara kaçmaya çalışan Belgor isimli yat, ekiplerin ikazına rağmen Yunan karasularına doğru kaçmaya başladı. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, 4 saat süren takibin ardından ateş açılarak durduruldu. Operasyonda 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 110 sayfalık iddianamede, uyuşturucuyu yata sevk ettiği iddiasıyla gemideki 14 mürettebat ile yat sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 18 şüphelinin her biri için 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'inci duruşması yapıldı. Sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Fotoğraf: DHA
SANIKLAR ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ
Gemide N.B.’ye bağlı çalışan sanık N.A. ifadesinde, geminin pitch kontrolünde arıza olduğunu, bahse konu olay saatinde kamarasında penceresi yarım açık vaziyette uyuduğunu, motor yatı hiç görmediğini, motor sesi hiç duymadığını, siren sesine uyandığını ileri sürmesine karşın N.B. Fildişi sahilinden çıkış yapacaklarında kendisi ve yardımcılarının sorumluluk alanlarında kontrol yaptıklarını belirtti.
Gemide yağcı olarak N.B’ye bağlı çalışan sanık M.A., bahse konu olan saatte vardiyasından dolayı makine dairesinde tek başına olduğunu, bulunduğu yer itibarıyla motor yatın teması ile yaşanan olaylardan bilgisi olmadığını ileri sürdü. Ancak sanık E.Ö., kontrol odasında çarkçıbaşı N.B., ile kaynakçı M.A.’nın bulunduğunu beyan etti.
"SAHİL GÜVENLİĞİN UYARILARINI DİKKATE ALMADI"
Belgor isimli yat çalışanı İ.Ç, kollukta ve savcılıkta verdiği ifadelerinde, “Tekneyi patron Ali Korkman Erbacıoğlu'nun kullandığını yukarı çıktığında sahil güvenlik botunun yata birkaç kez çarptığını gördüğünü, bu sırada sahil güvenlik görevlilerince sürekli olarak makineleri 'stop et' uyarısı yapıldığını ancak Erbacıoğlu'nun bu uyarılara cevap vermediğini hatta yata doğru ateş edildiğini gördüğünü, Erbacıoğlu'na ne olduğunu sorduğunda, sen sus diyerek sinirli bir şekilde uyarıldığını aktardı. Ayrıca, İ.Ç ifadelerinde, Erbacıoğlu'nun telefonla konuşma yaparak telefondaki şahsa sıkıntı var dediğini telefon görüşmesinden sonra elindeki telefonu denize fırlattığını belirtti.
Fotoğraf: İHA
"OLAĞANDIŞI ÇUVAL BENZERİ BİR ŞEY GÖRMEDİM"
Gemide çarkçıbaşı olarak çalışan sanık N.B. savunmasında, M.A, E.Ö., N.A. ve M.C isimli personellerin yardımcısı olarak çalıştığını belirterek başka bir ülkeden çıkış alacakları esnada gemide kaçak yolcu veya kaçak malzeme bulunup bulunmadığı hususunda tüm mürettebat tarafından kontrol yapıldığını, Fildişi sahilinden çıkarken kendisinin bacayı, yardımcılarının ise makine bölümünü kontrol ettiklerini ancak olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve olağandışı çuval benzeri bir şey görmediğini ileri sürdü.
Gemide aşçı olarak ikinci kaptan Y.Ö.’ye bağlı çalışan sanık H.A. savunmasında uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını ileri sürse de savunmasında motor yatın gürültü şeklinde gemiye yanaşması durumunu fark etmenin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.
"BU OLAY KURMACADIR, ÇUVALLARIN ORADA ÇIKMASINA İMKAN YOKTUR"
Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık A.A., “33 aydır suçsuz yere tutukluyum. İlk duruşmada E.Ö’nün yeminli ifadesi her şeyi anlatmaktadır. Bu olayın nasıl kurmaca olduğu, nasıl bu suçun üzerimize atıldığı tek tek anlatılmıştır, ondan sonra izlenen görüntülerde herhangi bir suç kaydı yoktur, denizde bulunduğu söylenen çuvallar o günkü hava şartlarına bakıldığında ufak bir hesapla orada çıkmasına imkan yoktur, 3 ana şey bizim suçsuz olduğumuzu açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.
10 SANIĞA 30 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti kararını verdi. Lüks yatın sahibi eski armatör Ali Korkman Erbacıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 sanığa, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan 30 yıl hapis cezası ve 375 bin TL adli para cezası verildi. 8 sanık için beraat kararı çıktı.