Umea FC - BK Forward karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Umea FC, 09 Eylül 2018 Pazar günü BK Forward takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. 33 puanlı Umea FC 4. sırada bulunuyor, BK Forward 29 puana sahip ve 7. sırada. Umea FC son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. BK Forward, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Umea FC kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, BK Forward sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Umea FC son haftadaki Enskede IK müsabasında 1-1 berabere kaldı.

BK Forward ise Vasteras SK FK karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Umea FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Umea FC, kendi sahasında 18 gol attı, 12 gol yedi.

BK Forward, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. BK Forward, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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