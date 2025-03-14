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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus ile Türkiye'de yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takımı'nda kendine yer buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 19:51 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:51
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        Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı!
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        Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus ile Türkiye'de yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 13.00'te İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takımlar Oteli'nde toplanacak.

        Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 21 Mart Cuma günü önce Alanya'da Kosova'yı, daha sonra 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus'u konuk edecek.

        Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

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        Kaleci: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

        Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Beerschot), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İsak Vural (Frosinone), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Emir Bars (Jong PSV), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

        Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)

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