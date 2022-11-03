Umman ile protokol imzalandı

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Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleşti.

3 Kasım 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı ve Karma Komisyon Eşbakanı Nureddin Nebati ile Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı ve Karma Komisyon Eşbaşkanı Qais Mohammed Al Yousef arasında ikili bir görüşme gerçekleşerek Türkiye-Umman 11. Dönem Karma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalandı.

Maliye, enerji, müteahhitlik, bilim ve sanayi, standardizasyon, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre, tarım ve orman, kültür ve turizm konularında iş birliği hususlarını ele alan iki Bakan, karşılıklı ticaretin ve çeşitli alanlarda iş birliği projelerinin artırılması gerektiğini belirtti.

İmzalanan Mutabakat Zaptı ve Karma Ekonomik Komisyon toplantısı vesilesiyle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çok daha ileri bir noktaya taşınacağının altını çizen Bakan Nebati, toplantının gerçekleştirilmesinin her şeyden önce iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha yukarı seviyelere çıkarma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan Bakan Nebati, “Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesine ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesine önem atfediyoruz. Tüm bu anlaşmaların ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlamasını umuyorum” açıklamasında bulundu.

Komisyon toplantısında söz alan Umman Ticaret, Sanayi, Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef, Türkiye’de bütün sektörlerin inovasyon ve yenilikler ile ivme kazandığını, Türkiye’de büyük bir kalkınma hareketinin yapıldığını belirterek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin artarak devam etmesi için hazır olduklarını söyledi.

Karma Komisyon Eşbaşkanı her iki Bakan da iki ülke arasındaki ticaret hacminin yukarı bir seviyeye çıkarılması hususunda çalışmak için mutabık kaldı.

BAKAN NEBATİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısını imzaladığımız protokol ile tamamladık.

Komisyon kapsamında, Umman Ticaret, Sanayi, Yatırım ve Teşvik Bakanı Sn. Al Yousef ve beraberindeki heyetini Bakanlığımızda ağırladık ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldık.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğini ifade ederek eğitimden tarıma, sanayiden turizme kadar birçok alanda işbirliğinin arttırılarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık.