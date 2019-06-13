Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.

İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi. Kokuka Courageous isimli gemideki tüm mürettebatın tahliye edildiği ve geminin batma tehlikesi olmadığı açıklandı. Mürettebattan sadece bir kişinin hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD donanması, Amerikan gemilerinin bölgede olduğunu ve tankerlere yardım sağladığını belirtti.

Geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki petrol tankerine yapılan sabotajın ardından bölgede gerilim yükselmişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, BAE tankerlerine yönelik sabotajdan İran'ı sorumlu tutmuştu.