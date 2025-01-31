İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerden biri olan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 13 kilometre uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak bu hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek şehir içi ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirecek. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattının hizmete gireceği tarih ne zaman? İşte proje ile ilgili tüm ayrıntılar...