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        Haberler Bilgi Gündem Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, durakları neler, nereden geçecek, hangi hatlarla entegre olacak?

        Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, durakları neler ve güzergahı nasıl?

        Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan yeni hat, çeşitli toplu taşıma hatlarıyla entegre edilerek yolculuk süresini 21 dakikaya indirecek. Peki, merakla beklenen yeni metro hattı ne zaman hizmete girecek? İşte, detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:26
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        İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerden biri olan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 13 kilometre uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak bu hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek şehir içi ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirecek. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattının hizmete gireceği tarih ne zaman? İşte proje ile ilgili tüm ayrıntılar...

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        ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

        Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

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        ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

        Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

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        HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

        Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

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