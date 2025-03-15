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        Haberler Bilgi Gündem Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman açılacak, bu sene mi, durakları neler, hangi güzergahtan geçecek?

        Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, durakları neler ve güzergahı nasıl?

        Ataşehir-Göztepe metro hattının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak bu hat, ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracak. Yolculuk süresini yalnızca 21 dakikaya indirecek olan projenin tamamlanma tarihi ise merak konusu. Peki, bu önemli metro hattı ne zaman hizmete açılacak? İşte, projeye dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:45
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        İstanbul’un ulaşım ağını genişletmeye yönelik projelerden biri olan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak bu hat, mevcut metro hatlarıyla bağlantılı olacak şekilde planlandı. Ulaşım süresini kısaltarak şehir içi trafiği rahatlatması beklenen projenin tamamlanma tarihi merak ediliyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman hizmete girecek? İşte, projeye dair tüm detaylar...

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        ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

        Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

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        ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

        Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

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        HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

        Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

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