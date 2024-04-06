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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de alevler arasında can pazarı; Çatıda kalan komşularını böyle kurtardılar - Haberler

        Ümraniye'de alevler arasında can pazarı; Çatıda kalan komşularını böyle kurtardılar

        Ümraniye'de Parseller Mahallesi'ndeki 2 karlı binanın çatı katında meydana gelen yangın nedeniyle alevlerin arasında mahsur kalan ev sahibi Mustafa Küçükkuş, komşularının uzattığı kabloyu çatı katının penceresine bağlayarak alt katın balkonuna sarktı. Balkondaki vatandaşlar, aşağıya sarkan Küçükkuş'u tutarak içeriye aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, durumu iyi olan Mustafa Küçükkuş'u ayakta tedavi etti. Can pazarının yaşandığı o anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:49 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:49
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        Çatıda can pazarı! Komşularını böyle kurtardılar
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        Ümraniye'de 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. O sırada çatıda alevlerin arasında mahsur kalan ev sahibi mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntüsüne yansıdı.

        Yangın, saat 11.45 sıralarında Parseller Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. O sırada çatıda bulunan Mustafa Küçükkuş alevlerin ve dumanların arasında mahsur kaldı. Dumanların ve alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar, çatıda mahsur kalan Küçükkuş'a kablo atarak aşağıya sarkmasını istedi.

        Mustafa Küçükkuş kabloyu çatı katının penceresine bağlayarak alt katın balkonuna sarktı.

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        Balkondaki vatandaşlar, aşağıya sarkan Küçükkuş'u tutarak içeriye aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yangın ekiplerin tarafından yaklaşık yarım saat çalışma sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı.

        Sağlık ekipleri durumu iyi olan Mustafa Küçükkuş'u ayakta tedavi etti.

        "YANACAĞIM, ÖLECEĞİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

        Çatıda çalıştığı sırada yangının çıkması sonucu mahsur kalan Mustafa Küçükkuş, "Baca kenarı çatı izolasyonu yapıyorduk. Döndüm baktım duman çıkıyor. Alevi göremedim. Alt tarafından içinden yanıyormuş. Sonra su aldım çıkardım döktüm ama fayda etmedi. Dumandan aşağıya inemedim. Çocuklar ip attılar. İpi cama bağladım. Onların yardımıyla aşağıya indim. Aşağı balkondan tuttular. Bir yerimde bir şey yok. Biraz dumandan etkilendim. Herhalde burada yanacağım, öleceğim diye düşümdüm" dedi. Mustafa Küçükkuş'un oğlu Emre Küçükkuş ise, "Dumanı görünce bakmaya çıktık. Alevler yükselmişti. Köşede çatıda babamı gördüm. Nasıl kurtaracağız diye düşünürken köşeden yukarı çıkmaya karar verdik. Kablo uzattık. Biz de omuzlarımıza alarak indirdik. Durumu iyi. Biz de iyiyiz" diye konuştu.

        Mahallede esnaf olan Oğuzhan Fatih Yılmaz, "Ben çıktığımda çatı direkt yanıyordu. Balkona tırmandık. Oradan ip attık. Mustafa abi ipi pencereye bağladı. Aşağıya doğru sarkıldı. Omuzlarımıza aldık. Balkona çektik. Sonra hepimiz aşağıya indik. Mustafa abinin kurtulacağını o an düşünemedim. Panik yaptık. Ne olacağını anlayamadık. Ne yaptıysak bilinçsiz yaptık. Nasıl oldu anlamadık" diye konuştu. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

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