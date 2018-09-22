Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinden 1,5 yıl sonra küme düşen ve 29 yıl aranın ardından ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Erkan Sözeri yönetiminde doludizgin devam ediyor!

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Ankara temsilcisi rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada gol perdesi 62. dakikada açıldı. Gençlerbirliği'nde Alper Uludağ attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede 82. dakika oynanırken oyuna giren Nadir Çiftçi, 83. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gençlerbirliği mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Spor Toto 1. Lig'de 6'ta 6 yaparak puanını 18'e yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 6 puanla kapadı.

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