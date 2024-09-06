UMUT ÜNLÜ KİMDİR?

İşte Umut Ünlü röportajından, alınan bir kesit

Ben Umut Ünlü, 2001 Van Gevaş'ta 2 kolum ve 2 bacağım yarım ve ses tellerim yapışık olarak dünyaya geldim. Ailem sağlık sorunlarım sebebiyle ben 2 yaşındayken İstanbul'a göç etti. İstanbul'da 6 yaşıma kadar çeşitli ameliyatlar geçirdim. İlkokul ve liseyi Esenyurt'ta bitirdim. Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum ve aynı zamanda Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2020 yılında yüzmeye başladım.