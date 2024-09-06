Paralimpik Oyunları'nda Umut Ünlü'den altın madalya! Umut Ünlü kimdir?
Paris Paralimpik Oyunları yüzme branşında milli sporcu Umut Ünlü altın madalyanın sahibi oldu. Gösterdiği başarılı performansın ardından Umut Ünlü'nün hayatı ve kariyeri sosyal medyada geniş yer buldu. Peki, Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 44.83'lük derecesiyle erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü'nün biyografisi...
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bir altın madalya da yüzmede geldi. Umut Ünlü yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında altın madalya kazandı. Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıkmıştı. Peki, Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
UMUT ÜNLÜ'DEN ALTIN MADALYA!
Milli sporcu Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yüzmede erkekler 150 metre karışık S3 sınıfında 6. oldu.
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında erkekler 150 metre karışık S3 sınıfının finali yapıldı.
Milli sporcu 3.18.00'lik derecesiyle bu kategoride oyunları 6. sırada tamamladı.
UMUT ÜNLÜ KİMDİR?
İşte Umut Ünlü röportajından, alınan bir kesit
Ben Umut Ünlü, 2001 Van Gevaş'ta 2 kolum ve 2 bacağım yarım ve ses tellerim yapışık olarak dünyaya geldim. Ailem sağlık sorunlarım sebebiyle ben 2 yaşındayken İstanbul'a göç etti. İstanbul'da 6 yaşıma kadar çeşitli ameliyatlar geçirdim. İlkokul ve liseyi Esenyurt'ta bitirdim. Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum ve aynı zamanda Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2020 yılında yüzmeye başladım.