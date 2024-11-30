Union Berlin: 1 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Alte Forsterei'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bayer Leverkusen oldu.

Bayer Leverkusen, 2. dakikada Jeremie Frimpong'un attığı golle öne geçti. Union Berlin, 29. dakikada Woo-Yeong Jeong ile bu gole cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.

Bayer Leverkusen'de Patrik Schick, 71'de takımını bir kez daha öne geçirdi ve Bayer Leverkusen maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.