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        Haberler Spor Futbol Almanya Union Berlin: 1 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Union Berlin: 1 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 mağlup etti. Jeremie Frimpong ve Patrik Schick'in golleriyle kazanan Bayer Leverkusen, puanını 23'e yükseltti. Union Berlin ise haftayı 16 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 20:21 Güncelleme: 30.11.2024 - 21:10
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        Bayer Leverkusen deplasmanda kazandı!
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        Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Alte Forsterei'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bayer Leverkusen oldu.

        Bayer Leverkusen, 2. dakikada Jeremie Frimpong'un attığı golle öne geçti. Union Berlin, 29. dakikada Woo-Yeong Jeong ile bu gole cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.

        Bayer Leverkusen'de Patrik Schick, 71'de takımını bir kez daha öne geçirdi ve Bayer Leverkusen maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Leverkusen, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Union Berlin, 16 puanda kaldı.

        Leverkusen, ligin bir sonraki haftasında sahasında St. Pauli'yi konuk edecek. Union Berlin, Stuttgart deplasmanına gidecek.

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