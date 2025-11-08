Union Berlin: 2 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU Almanya 1. Futbol Ligi'ne (Bundesliga) 9'da 9 yaparak başlayan Bayern Münih'in, üst üste alacağı iki galibiyetle kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırma hedefi, deplasmanda Union Berlin ile 2-2 berabere kalmasıyla sona erdi. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih haftayı 28, Union Berlin ise 12 puanla tamamladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.11.2025 - 21:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:06

