Union Espanola - Deportes Iquique maçı ne zaman?

Şili Premier Lig maçında Union Espanola ile Deportes Iquique, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. 24 puanlı Union Espanola 8. sırada bulunuyor, Deportes Iquique 16 puana sahip ve 13. sırada. Union Espanola, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportes Iquique son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 591 kodlu maçı oynayanlar; Union Espanola galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Deportes Iquique galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Union Espanola son haftadaki Colo_Colo müsabasında 5-2 yenildi.

Deportes Iquique ise O Higgins karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Union Espanola, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 13 gol yedi.

Deportes Iquique ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportes Iquique, 13 gol atarken 10 gol yedi.

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