Union Santa Fe - Atletico Aldosivi maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig maçında Union Santa Fe ile Atletico Aldosivi, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Ev sahibi Union Santa Fe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Atletico Aldosivi son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 458. İddaa'da Union Santa Fe kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Atletico Aldosivi kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Union Santa Fe önceki hafta Racing Club mücadelesinde 1-0 kazandı.

Atletico Aldosivi ise Sarmiento maçında 0-2 kazandı.

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