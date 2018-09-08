Union St Gilloise - KV Mechelen maçı istatistikleri

Belçika 1.Lig B Açılış maçında Union St Gilloise ile KV Mechelen, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Union St Gilloise 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken KV Mechelen 5 puanda ve 4. sırada. Union St Gilloise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. KV Mechelen son 5 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 503. İddaa'da Union St Gilloise kazanır 3.30, berabere biter 3.10, KV Mechelen kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Union St Gilloise son haftadaki Dender EH müsabasında 0-0 berabere kaldı.

KV Mechelen ise Waasland-Beveren karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Union St Gilloise, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Union St Gilloise, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

KV Mechelen, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KV Mechelen 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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