Universidad San Martin - Real Atletico Garcilaso düellosu

Peru Premier Lig Clausura maçında Universidad San Martin ile Real Atletico Garcilaso, 06 Kasım 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:30. 20 puanlı Universidad San Martin 3. sırada bulunuyor, Real Atletico Garcilaso 17 puana sahip ve 7. sırada. Universidad San Martin son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Real Atletico Garcilaso, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; Universidad San Martin galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 0.00.

Universidad San Martin son haftadaki Real Atletico Garcilaso müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Real Atletico Garcilaso ise Universidad San Martin karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Universidad San Martin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Universidad San Martin, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Real Atletico Garcilaso, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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