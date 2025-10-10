YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı! 2025-2026 YKS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların merakla beklediği gün geldi. YKS ek tercih üniversite kayıtları 10 Ekim Cuma günü itibarıyla başladı ve 17 Ekim'de sona erecek. Bu sebeple ''2025-2026 YKS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden veya doğrudan üniversiteye giderek yapabilecek. İşte, 2025-2026 Üniversite ek kayıt ekranı ve kayıt için gerekli belgeler hakkında detaylar...
YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulmuştu. Buna göre, YKS ek tercih üniversite kayıtları 10 Ekim’de başladı ve 17 Ekim’e kadar devam edecek. Boş kontenjanlara yerleşerek üniversiteli olan adaylar, ek kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden veya doğrudan üniversiteye başvurarak gerçekleştirebilecek. Peki, 2025-2026 YKS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte üniversite ek kayıt ekranı ve gerekli belgeler…
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI!
YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.
Buna göre, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10 Ekim 2025 tarihinde başladı ve 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, e-Devlet kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/ web sayfasında “e-Hizmetler” bölümünde “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden gerçekleştirecek.
Kayıt aşamaları sonrasında öğrencilerin karşısına e-Devlet kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair uyarı bildirimi çıkacak. Kayıt işleminin tamamlandığına ilişkin bildirim alan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yapılmış anlamı taşımaktadır.
Elektronik kaydını tamamlayan öğrenciler, barkodlu elektronik kayıt belgesini yine e-Devlet üzerinden alabilecek.
Elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt olunan üniversitenin internet sayfasındaki duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.