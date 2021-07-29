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Haberler Gündem Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak 2021 2022? YÖK duyurdu: Yüz yüze eğitim başlıyor mu, üniversiteler açılacak mı
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Üniversiteler ne zaman açılacak 2021 2022? YÖK duyurdu: Yüz yüze eğitim başlıyor mu, üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin aramalar hız kazandı. Yaz mevsiminin 2. ayı olan Temmuz'un da sona ermesine kısa bir süre kala öğrenciler, üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olup olmayacağını merak ediyor...

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021 2022? YÖK duyurdu: Yüz yüze eğitim başlıyor mu, üniversiteler açılacak mı

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili aramalar yeniden gündem oldu. Son yılı evden uzaktan eğitimle geçiren binlerce üniversiteli öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin aramalar yapıyor...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

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