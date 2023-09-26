Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi...
Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcına dair araştırmalar iyice hız kazandı. Sonbaharın başlamasının ardından artık geri sayıma geçen üniversiteli öğrenciler; 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirdi. İşte, ÖSYM üniversitelerin açılış takvimine ilişkin son bilgiler...
2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrencinin gözü kulağı YÖK'ten yapılacak açıklamada. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve eğitim yüz yüze mi olacak?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.
Yüz yüze eğitime geçilecek üniversitelerde yeni eğitim yılının Ekim ayının ilk günleri itibariyle başlaması bekleniyor.
Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
YKS EK TERCİH SÜRECİ
Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eylül ayının ilk günü sona eren üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek.
YKS boş kontenjanlar YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla belli olacak. ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihlerde de YKS ek tercih işlemleri tamamlanacak.
ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?
YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;
- Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,
- Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.
- Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.