Üniversiteler açılacak mı? Sorusu Covid-19 sebebiyle 2020 Mart ayından beri eğitimine online devam eden öğrencilerin gündeminde. YKS tercihlerinin sona ermesiyle üniversiteye yeni başlayacak öğrenci adayları ve hali hazırda okuyan öğrenciler 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuyla ilgili YÖK'ün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını ifade etmişti.

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi.