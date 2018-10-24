Merkez Çukurova İlçesi'nde oturan Mersin Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Kandemir Yaluk, 13 Mayıs 2016'da ailesi ile gittiği akraba ziyaretinden dönerken oturdukları apartmanın girişinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayeti Bürosu ekipleri, saldırının S.Y. yüzünden gerçekleştiğini belirledi. İddiaya göre İsmail Kandemir Yaluk, lise yıllarından beri kız arkadaşı olan S.Y.'nin, cep telefonunda Muhammet Emin Kahraman ile yazışmalarını gördü. Yaluk, bunun üzerine Çukurova Üniversitesi'nde öğrenci olan kız arkadaşından 7 ay önce ayrıldı. Muhammet Emin Kahraman ile girdiği ilişkiden pişman olan S.Y., 7 yıllık sevgilisi olan Yaluk'a ile tekrar bir araya gelmek istedi. Yaluk ise barışma teklifini kabul etmedi. İddiaya göre sevgilisi S.Y.'nin kendisinden ayrılmasından Yaluk'u sorumlu tutan Muhammet Emin Kahraman, durumu kendi ailesine anlattı.

Olayı öğrenen Kahraman'ın ailesi, iddiaya göre yanlarında çalışan Harun Erdem'den, Kandemir Yaluk'u öldürmesini istedi. Tetikçi olduğu öne sürülen Erdem, Kandemir Yaluk'u evine girerken ailesinin yanında kurşunlayarak öldürdü. Olayı araştıran polis, Muhammet Emin Kahraman ile birlikte cinayete yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla babası Hüseyin, annesi Gülesin Kahraman ve tetikçilik yapan Harun Erdem'i yakaladı. Tutuklanan şüpheliler hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Adana 9'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanan sanıklar bugün son kez hakim karşısına çıktı.

TETİKÇİ HARUN ERDEM: SUÇLU BENİM

Karar duruşmasında sanık Hüseyin Kahraman, suçsuz olduğunu öne sürdü. Muhammet Emin Kahraman da anne ve babasının arasında geçimsizlik olduğunu, birlikte oturup bu cinayete karar vermeleri ve Harun Erdem'i temin etmelerinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Erdem ise olayda Kahraman ailesinin suçu olmadığını iddia ederek, "Suçlu benim. Konuşmaya gittiğimde maktul bana küfredip omzumdan tutarak kafa attığından dişim kırıldı, yere düştüm. Belimdeki silahı çıkartıp havaya doğru sıktım, nereye doğru gittiğini anlamadan olay ansızın gelişti, böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, tetikçi Harun Erdem, Muhammet Emin, babası Hüseyin ve annesi Gülesin Kahraman'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Öldürülen Kandemir Yaluk'un ailesi ise karar duruşmasına, üzerinde 'Daima bizimlesin Kandemir' yazılı tişörtle geldi.

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