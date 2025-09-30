Habertürk
        Üniversiteli Sıla 4.kattan düştü! Feci ölüm!

        Üniversiteli Sıla 4.kattan düştü! Feci ölüm!

        İstanbul Sarıyer'de acı bir olay yaşandı. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldığı yurdun 4'üncü kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:17 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:22
        Üniversiteli Sıla 4.kattan düştü! Feci ölüm!
        Sarıyer'de üniversite öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Tuluk'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alındı.

        Sarıyer Maslak'ta bir öğrenci yurdunda kalan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki pencereden düştü.

        Sesleri duyan diğer öğrenciler yurdun zeminine baktığında Tuluk’un yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Tuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebimin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemelerde bulundu. Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

        Cenaze yarın Antalya Kepez’de kılınacak namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

