Ünlü aktör Baldwin'in film setinde silahlı ölüm! 0:00 / 0:00

Reuters

Ünlü film yıldızı Alec Baldwin, yeni filminin çekimi sırasında kazayla kurusıkı silahla görüntü yönetmenini öldürdü, yönetmeni ise yaraladı.

Olay, ABD'nin New Mexico eyaletinde bağımsız sinema filminin setinden meydana geldi. Bölge polis şefi yaptığı açıklamada sette iki kişinin vurulduğunu doğruladı. Polis, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza vuruldu.

Hutchins'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Souza'nın ise hastanede tedavisine devam ediliyor, durumunun ne kadar ciddi olduğu ise bilinmiyor.

Olay anında kameraların kayıtta olduğu da ifade edildi.

Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins

Yaralanan yönetmen Joel Souza

Olayla ilgili henüz herhangi bir suçlamada bulunulmazken, polis ateş açma olayını araştırdıklarını söyledi. Öte yandan Reuters’ın konuşmaya çalıştığı Baldwin’in temsilcileri olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.