Ünlü basketbolcu Pierce'ın korona partisi! 0:00 / 0:00

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Eski NBA oyuncusu ve dünyaca spor yorumcusu Paul Pierce, koronavirüs önlemlerinin dikkate alınmadığı kalabalık bir parti düzenledi.

Pierce, striptizcilerin dans ettiği kalabalık partiyi Instagram hesabından canlı olarak paylaştı. Pierce’ın Türk olduğu anlaşılan bir kadınla yaptığı konuşma da dikkat çekti.

Yanındaki Türk olduğu anlaşılan bir kadınla konuşma anlarını paylaşan Pierce, "İstanbul, Türk aksanını herkes bilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol basını Marca'da da yer alan haberde, Pierce'ın cezalandırılma ihtimalinin fazla olduğu belirtildi.