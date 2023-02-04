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Ünlü çizgi filmlerin üzücü ve trajik hikayeleri!

Küçüklüğümüzde ünlü çizgi filmlerin izlediğimizde ayrı bir dünyaya doğru yola çıkardık. İyi veya kötü hiçbir çizgi karakterine dikkat etmezdik. Aslında anlattıkları hikayeler bir çizgi filmden çok daha fazlası. Çizgi filmlerin aslında ne anlatmak istediğini ve sonları sizler için derledik.

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  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    Ne kadar büyüsek bile çizgi filmler anılarımızda vazgeçilmez bir yere sahip. Bazı karakterleri tatlı olduğu severken bazı karakterlerde kendimizde benzer parçalar bulduğumuz için benimsedik. Ancak çizgi filmlerin asıl hikayeleri görünenden oldukça farklı. 
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    Karakterlerin neden o duruma geldiklerini ve neden sürekli olarak o hareketleri sergilediklerini hiç sorgulamadık. İşte çizgi film karakterlerinin gerçek hikayeleri...
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    HAYALET CASPER

    Casper birçok kişinin severek izlediği çizgi filmlerden birisi. Hepimize çok sevimli gelen Hayalet Casper'ın yaratıcısı Harvey Comics. Kendisi her ne kadar Casper'ın hayalet bir anne ve babadan dünyaya geldiğini iddia etse de, ekranlarda görünen hikaye daha farklı.

    Casper aslında annesini doğum sırasında kaybetti ve babası ile yaşadı. Bir gün babasına kar yağdıktan sınra kızakla oynamak için ısrar etti ve babasız isteksiz bir şekilde Casper'la kızak kaymaya gitti. Kar, Casper'a iyi gelmedi ve ölüme götüren zatüree hastalığına yakalandı. Ardından hayalet olan Casper'ın anılarına şahitlik ettik.

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    DONALD DUCK YEĞENLERİ

    Donald Duck'ın yeğenleri Huey, Dewey ve Louie'nin neden dayılarıyla yaşadığını hiç düşündünüz mü?

    Çizgi romana göre bu üç kardeş Donald Duck'ın kız kardeşi Dumbella Duck'ın çocukları. Üçüzler bir gün havai fişekle şaka yapmak isterken babalarını yaralıyor ve babaları gittiği hasteneden tekrar çıkamıyor.

    Dumbella eşinin ölümünden sonra onları sorumlu tutuyor ve oğullarına bakmaya tahammül edemiyor böylece üçüzlerin sorumluluğunu Donald Duck alıyor.

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    TİMMY TURNER

    Timmy Turner'ı izlerken çoğu zaman kendisinin şanslı olduğunu düşünebilirsiniz. Ne kadar bir çizgi fikm karakteri olsa bie iki peri ebeveyne sahipti ve periler onun mutluluğu için çabalıyordu.

    Ancak Timmy'nin geçmişi sanıldığı kadar mutlu değildi. Timmy'nin peri ebeveynlere sahip olmasının asıl nedeni gerçek anne ve babasının Timmy'i çok fazla ihmal etmesiydi. Üstelik Timmy'nin bakıcısı diktatör gibiydi. Okulda sürekli şiddet gören Timmy evde de sıfır ilgiyle karşılanıyordu.

    O kadar mutsuz bir hayat yaşadığı için iki peri Timmy'i mutlu etmek için evlat edindi.

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    FİLLERİN KRALI BABAR

    Fillerin Kralı Babar'ın köyünde Babar daha küçük bir fil iken avcılar tarafından bir saldırı düzenlendi ve avcılar Babar'ın annesini kaçırdı. Babar'ın kurtulması için annesini geride bırakması gerekiyordu.

    Şehre kaçan Babar burada nazik bir yaşlı kadınla tanıştı. Kadın ona insan kıyafetleri giydirdi ve özel bir öğretmen tuttu. Böylece Babar bir insan gibi yaşamaya başladı. Bir süre sınra kuzenleri Babar'ı buldu ve hem orman hem de şehir hayatını bildiği için Babar'ı filler kralı ilan ettiler.

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    FİNEAS VE FÖRB

    Fineas ve Förb'ün baş düşmanı olan Doktor Heinz Doofenshmirtz, ilk bakışta sevilmeyen bir çizgi film karakteri olsa da son derece acıklı bir hikayesi var.

    Ailesi, küçükken Heinz'in sürekli eğlenceli bir şeyler yapmasına engel oluyordu. Heinz hayatını mutsuz geçiriyordu. Bir gün ailesi Heinz'i evlatlıktan reddeti ve Heinz Ocelot adı verilen vahşi kedilerle yaşamaya başladı.

    Heinz geçimini sağlamak için sirke katıldı ama sürekli potaya fırlatılan bir top olarak kullanıldı. En son bahçe cücesi olarak kullanılan Heinz bu durumdan sonra akli dengesini yitirdi ve çılgın bir bilim adamı olmaya çalıştı.

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    ELSA

    Frozen'daki iki ana karakterden birisi olan Elsa, aslen İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'dan ilham alınarak tasarlandı. Asında Elsa'nın koyu saçları ve iri gözleri vardı. Karakter üzerine çalışan Claire Keane de Elsa'nın derin, duygulu bir sese ve dramatik bir ruh hali değişimlerine sahip olduğunu hayal ettiğini söyledi. Daha sonra karakterin görünümü değiştirldi. 

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    RAPUNZEL

    Animatörlerin hedefi Rapunzel'in saçlarını muhtşem göstermekti. Böylece Rapunzel filmindeki saçlar Jean - Honore Fragonard'ın resimlerinden esinlenerek tasarlandı. 

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    BUZ DEVRİ

    Buz Devri'nde Diego karakteri aslında ilk filminde ölüyordu. Bir sahnede yaralanan Diego çok geçmeden uyanır ve arkadaşlarına yetişir. Fakat Diego'nun ölmesi çocukları çok üzeceği için yapımcılar yaşamasını istedi.

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    HEİDİ

    En trajik hikayelerden birisi ise Heidi. Bildiğiniz üzere Heidi 5 yaşında sevimli bir çocuk. İsviçre'ni Alp Dağları'nda dedesi ile yaşayan Heidi Peter ve sevdikleriyle güzel günler geçirir. 

    Peki, Heidi'nin gerçek hikayesinde neler oluyor ve Heidi neden hiç ayakkabı giymiyor?

    Dikkat edenler olduysa Heidi'nin ayakları yağmurda ve çamurda hep çıplak. Çünkü Heidi aslında Verdingkinder yani çalıştırılan çocukları temsil ediyor. Verdingkinder kelimesi tam olarak çevirilirse çıplak ayaklı çocuk anlamına gelir. 

     
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    ÇOCUKLAR ÇALIŞTIRILIYORDU

    Bu çocuklar ortaya çıkışı ise bugün insan haklarının en büyük temsilcisi olarak bilinen İsviçre'de yaşandı. İsviçre, 1789 yılında 14 yaşında küçük çocukların çalışmlarını yasaklayarak göstermelik bir karar aldı.
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    İsviçre'de 18. yüzyılda, boşanmış ailelerin çocukları, devlete borçlu ailelerin çocukları ve ailesi hayatını kaybetmiş çocuklar bu şekilde kilise tarafından başka ailelerin yanına veriliyordu. 
  • Ünlü çizgi filmlerin üzücü trajik hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?

    ÇIPLAK AYAKLA AYIRIM YAPILIYORDU

    Çocuklar yabancı aileler tarafından çalıştırılıyordu. İnsanlık dışı mualeme gören çocuklar ahırlarda uyuyor ve düzgün beslenemiyordu. Diğer çocuklardan ayırmak amaçlı çıplak ayakla gezmek zorundaydılar. Çizgi filmde de Heidi bu nedenle çıplak ayaklıdır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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