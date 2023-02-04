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Google'da okuduğunuz bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Dijital amnezi etkisi altındasınız!

Google'da aradığınız ve okuduğunuz bilgileri kısa bir süre içerisinde unutuyorsanız Google Etkisi altındasınız. Bir dijital amnezi durumu olan bu olayı yaşamanız oldukça normal çünkü beyniniz hazır bilgileri kaydetmez. Peki, Google Etkisi tam olarak nedir ve neden olur? İşte, detayları...

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  • Google'da okuduğunuz bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Dijital amnezi (Google Etkisi) altındasınız! Google etkisi nedir?

    ARADIĞINIZ BİLGİYİ KISA SÜREDE UNUTABİLİRSİNİZ

    Google'da az önce araştırdığın şeyi kısa bir süre sonra hatırlayamıyorsan ve tekrar bakma ihtiyacı duyuyorsan "Google Etkisi" altındasınız demektir. Diğer adıyla dijital amnezi olarak bilinen "Google Etkisi", kolayca edinilen bilgilerin kısa bir süre içerisinde unutulması ve hatırlanmaması durumudur. 
  • Google'da okuduğunuz bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Dijital amnezi (Google Etkisi) altındasınız! Google etkisi nedir?

    Bu etkiye ismine veren Google birçok alanda verimli ve diğer arama motorlarından farklı algı yarattığı için Google Etkisi ortaya çıkıyor. Peki, nasıl Google Etkisi oluşuyor?
  • Google'da okuduğunuz bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Dijital amnezi (Google Etkisi) altındasınız! Google etkisi nedir?

    Google Etkisi ismi ilk kez Betsy Sparrow tarafından 2011 yılında bir makalede yayınlanıyor. Çalışmada önemli sonuç elde ediliyor:

    - İnsanlar genel kültür sorularını bilseler bile internetten kontrol etme eğilimde.

    - Edinilen bilgiler daha sonra ulaşılabilir olduğu için bilgiyi hatırlamama eylemi gösteriliyor. Bir fotoğraf çekildiğinizde bu nedenle anın tadını çıkaramazsınız çünkü daha sonra tekrar bakabilirsiniz. 

     
  • Google'da okuduğunuz bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Dijital amnezi (Google Etkisi) altındasınız! Google etkisi nedir?

    SADECE GOOGLE YAPMIYOR ASLINDA DİJİTAL ÇAĞ ETKİSİ

    Google Etkisi sadece merak edilen bir konunun araştırılmasında meydana gelmiyor. En basit örnek olarak geçmişte akıllı telefonlar olmadığı için çevrede bulunan insanların bilgilleri ve telefon numaraları daha kolay hatırlanır.

    Ancak dijital çağda cep telefon numaralarının ezbere bilimemesi dijital amnezi örneklerinden birisi.
  • Google'da okuduğunuz bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Dijital amnezi (Google Etkisi) altındasınız! Google etkisi nedir?

    BİLGİLER HAFIZAYA KAYDEDİLMİYOR

    Uzmanlar Google Etkisi'ni incelediklerinde şu sonuca varıyor; bilgiler çevrimiçi halde hazır olmasından dolayı bellekte yer kaplamıyor böylece tanımını öğrendiğimiz bilgiyi unutuyor ve birkaç gün sonra yeniden aynı bilgiyi sorguluyoruz. 
  • Google'da okuduğunuz bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Dijital amnezi (Google Etkisi) altındasınız! Google etkisi nedir?

    BİLGİNİN NEREDEN ALINDIĞINA ODAKLANILIYOR

    Google Etkisi altındayken bu durumun yaşanması oldukça normal çünkü bu etki altındayken bilginin kendisinden çok nereye kaydedildiği ve nereden bulunacağına odaklanıyoruz. 
  • Google'da okuduğunuz bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Dijital amnezi (Google Etkisi) altındasınız! Google etkisi nedir?

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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