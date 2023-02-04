Google Etkisi ismi ilk kez Betsy Sparrow tarafından 2011 yılında bir makalede yayınlanıyor. Çalışmada önemli sonuç elde ediliyor:

- İnsanlar genel kültür sorularını bilseler bile internetten kontrol etme eğilimde.

- Edinilen bilgiler daha sonra ulaşılabilir olduğu için bilgiyi hatırlamama eylemi gösteriliyor. Bir fotoğraf çekildiğinizde bu nedenle anın tadını çıkaramazsınız çünkü daha sonra tekrar bakabilirsiniz.