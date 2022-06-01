Ünlü Depp - Heard davasında karar verildi! Johnny Depp Amber Heard davası sonucu ne oldu? - Güncel haberler

Ünlü Depp-Heard davasında karar verildi 0:00 / 0:00

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Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında tüm dünya tarafından izlenen 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri kararını verdi.

14 saat süren karar alma sürecinin sonunda Jüri, Johnny Depp'i haklı bularak Amber Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Jüri, aktör Depp'in eski karısını 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim" dedi.

Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde" dedi.

DAVA SÜRECİ

Depp eski eşi Heard'ün kendisini 'aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü' olarak gösterdiğini öne sürerek 50 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Heard ise Depp'in suçlamalarını "aldatmaca" olarak nitelendirerek Depp'in kendisini karaladığını söylemiş ve 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Depp, Heard'e veya herhangi bir kadına vurduğunu reddetmiş ve ilişkilerinde şiddete başvuranın Heard olduğunu söylemişti.

Depp ve Heard, 2011'de "The Rum Diary" çekimleri sırasında tanışmış ve Şubat 2015'te evlenmişlerdi. 2017'de ise boşanmışlardı.