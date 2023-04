Ünlü isimler depremzedeler için sahnede; Rubato, Mehmet Erdem, İlyas Yalçıntaş, Can Gox, Bora Duran - Magazin haberleri

Ülkemizi yasa boşan 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ünlü isimler dayanışma etkinliklerine devam ediyor. Rubato, Mehmet Erdem - konukları İlyas Yalçıntaş, Can Gox ve Bora Duran, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeydi.

"DEPREMZEDELER İÇİN SÖYLÜYORUZ"

Gecenin açılışını Rubato yaparken, grubun solisti Özer Arkun "En iyi yaptığımız işi şimdi depremden ciddi anlamda etkilenen aileler ve özellikle kız çocuklarının eğitimi için yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Sizler de bizimle olarak katkı sağladınız. Yapmamız gereken bu. Görevimiz." diyerek seyircilere teşekkür etti. Rubato sahnesinin konukları İlyas Yalçıntaş ve Bora Duran olurken ünlü müzisyenler şarkılarını birlikte söyledi.

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Gecenin ikinci bölümü Mehmet Erdem performansı ile başlarken şarkıcının konuğu Can Gox oldu. Erdem, "Her şey kızlarımızın eğitimi için" diyerek seyircilere teşekkür ederken, Can Gox ise duygularını "Bu soğuk havada geldiniz ama oralar daha soğuk. Unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde ifade etti. Rubato ve Mehmet Erdem, konukları ile bir kez daha beraber sahneye gelerek şarkılarını seyirciler ile birlikte söyleyerek final yaptı.

Deprem bölgesi özel konserleri, 14 Nisan Tan Taşçı, 15 Nisan Teoman ve 24 Nisan Gripin performansları ile devam edecek. Tüm konserlerin gelirleri deprem bölgesindeki kızlarımızın eğitimleri ile bağışlanacak.