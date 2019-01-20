Ünlü isimler sömestr tatilinde yola koyuldu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, sömestr tatiline denk gelen dönemde tatile çıktı. Başbaşa Londra'ya uçan çift, havalimanı girişinde görüntülendi.
"HAVASIZLIK ÇARPTI"
Geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Bensu Soral, bu konu hatırlatılınca, "Gayet iyiyim, büyütülecek bir şey yok" demekle yetindi.
Eşinden sonra söz alan Hakan Baş ise, "Oraya yemek yemeden gitmişti, içerisi de havasızdı. Başı döndü ve hastaneye gittik. Herhangi bir şey olmadı" dedi.
AİLECE LONDRA TATİLİ
Önceki gün ailesi ile yurt dışı tatiline çıkan Metin Şen, eşi ve çocukları ile Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
Tatil için Londra'ya gittiklerini söyleyen Metin Şen, "Bu tatili ailece Londra'da geçireceğiz" dedi.
"BANA TATİL YOK"
Oyuncu ve ses sanatçısı Şevval Sam, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
Tatile gitmediğini söyleyen Şevval Sam, "Ben daha tatile girmedim, çalışıyorum. Kıbrıs'a konsere gidiyorum. İşler bitsin ben de tatil yapacağım" dedi.
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