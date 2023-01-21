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Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şevval Şahin, iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Bir dönem özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin tatil paylaşımları ile adından söz ettirdi. Şimdilerde Tayland'da olan Şahin, yaz tatiline devam ediyor. İşte, Şevval Şahin'in tatil paylaşımları...

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  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!

    Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, özel hayatı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!

    Sosyal medyayı oldukç aktif kullanan Şahin, pozlarını 399 bin takipçili Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!

    22 yaşındaki model ilk olarak Londra'ya giderek sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile aşk tazelemişti. 
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!

    Şimdilerde Tayland'ın Phuket adalarına giden ünlü isim yaz tatilini sürdürüyor.
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!

    Şahin'in sahil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!

    İşte, Şevval Şahin'in beğeni toplayan paylaşımları....
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!
  • Ünlü manken magazin gündeminde düşmüyor! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaz tatiline devam ediyor!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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