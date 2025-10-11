Ünlü müzisyen John Lodge hayatını kaybetti

İngiliz müzisyen John Lodge, yaşamını yitirdi. Müzisyenin ailesi yaptığı açıklamada, bir sağlık sorunu olmayan Lodge'un beklenmedik ölümü yüzünden yasa boğulduklarını belirtti.

Lodge ailesinin açıklamasında; "Derin bir üzüntüyle sevgili babamız, büyükbabamız ve kayınpederimizin aniden ve beklenmedik bir şekilde bizden alındığını duyururuz" ifadelerine yer verdi.