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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu kötü bir haber daha aldı

        Ünlü oyuncu kötü bir haber daha aldı

        3 yıldır kanserle mücadele eden ABD'li oyuncu Teddi Mellencamp, bir kötü haber daha aldı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:54
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        Doktorları, 3 yıldır kanserle mücadele eden ABD'li oyuncu Teddi Mellencamp, bir kötü haber daha verdi.

        Bir yandan kanser tedavisine devam eden Teddi Mellencamp'ın doktorları acil şekilde MR çekti. Mellencamp, aldığı haberle bir kez daha yıkıldı.

        3 yıl önce ölümcül cilt kanserine yakalanan Teddi Mellencamp kanseri yenebilmek için 20 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Doktorları, bir yandan radyasyon tedavisiyle geri kalan tümörleri küçültmek için uğraşırken Teddi Mellencamp’ın beyninde dört tümör daha belirledi.

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