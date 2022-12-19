Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmur Ün anne oldu

Doğaç Ergezen ile geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Yağmur Ün, anne oldu. Bebeği ve eşiyle çekilen aile fotoğraflarını yayınlayan Ün, duygularını "Ne müthiş serüvendi ama..." sözleriyle dile getirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ünlü oyuncu Yağmur Ün anne oldu! Bebeğimin ismi... - Magazin haberleri

    'Keloğlan', 'Medine', 'Randiman' gibi birçok projede yer alan ve 'Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, 11 Mayıs 2022'de doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, 16 Aralık 2022'de ilk çocuklarını kucaklarına aldı.
  • Ünlü oyuncu Yağmur Ün anne oldu! Bebeğimin ismi... - Magazin haberleri

    Hamilelik sürecini gizli tutan Ün, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla verdi.
  • Ünlü oyuncu Yağmur Ün anne oldu! Bebeğimin ismi... - Magazin haberleri

    Kız bebek dünyaya getiren Yağmur Ün, çocuğuna 'Su Diana' adını verdiğini ifade etti. 
  • Ünlü oyuncu Yağmur Ün anne oldu! Bebeğimin ismi... - Magazin haberleri

    "NE MÜTHİŞ SERÜVENDİ"

    Kızının yüzünü de gösteren 27 yaşındaki Ün, bebeği ve eşiyle çekilen aile fotoğraflarını "Ne müthiş serüvendi ama..." notuyla yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede hayranları tarafından yoğun ilgi gören Ün'e tebrik mesajları yağdı.
  • Ünlü oyuncu Yağmur Ün anne oldu! Bebeğimin ismi... - Magazin haberleri

    "ALDIĞIM EN GÜZEL 'EVET"

    Öte yandan ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşayan çiftten Doğaç Ergezen, evlilik teklifinde bulunduğunu "Aldığım en güzel 'Evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin" sözleriyle duyurmuştu.
  • Ünlü oyuncu Yağmur Ün anne oldu! Bebeğimin ismi... - Magazin haberleri

    "ÖNÜMÜZDEKİ YARIM ASIR AŞIRI EĞLENCELİ OLACAK"

    Heyecanını dile getiren Yağmur Ün ise "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" ifadelerini kullanmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.