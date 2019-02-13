Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara'daki Tatbikat Sahnesi'nde yeni bir oyun sahneleniyor. Farklı takıntılara sahip 6 kişinin bir terapistin bekleme odasında karşılaşmalarının ve orada yaşadıklarının komedi diliyle sahnelendiği ‘Takan Takana'nın galası önceki gün yapıldı. Laurent Baffie'nin yazdığı ‘Toc Toc' oyunundan çevrilen, Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunda Kıvanç Kürkçü, Melih Efeçınar, Metehan Kuru, Dilan Düzgüner, Ezgi Sonkuş, İlkyaz Arslan, Hayriye Merve Kaya rol alıyor.

Ankara'nın ardından İstanbul ve diğer şehirlerde de seyirciyle buluşacak olan ‘Takan Takana'nın galasına Fadik Sevin Atasoy, İpek Çeken, Melih Efeçınar gibi ünlü tiyatrocular ve ünlü yönetmen Serdar Akar da katıldı. Erdal Beşikçioğlu, 'Takan Takana' için "Gurur duyduğumuz bir işe imza attık. Tatbikat Sahnesi'nin vodvil oyunu yoktu. Altı oyuncuyla 2 ay çalıştık. Güçlü ve farklı bir iş oldu. Altı kişinin birbirinin dertlerini dinlediği ve çözüm bulduğu bir oyun" yorumunu yaptı.

Erdal Beşikçioğlu'nun 2013'te Çankaya ilçesinde açtığı Tatbikat Sahnesi, Ankaralılar'a her gün farklı bir oyun sahneleyerek önemli bir başarıya imza atıyor. 'Tatbikat Sahnesi'nin oyunları arasında 'Tüy Kalemler', 'Bernard, 'Oksimoron' ve 'Gidion'un Düğümü' yer alıyor. 'Oksimoron' 'Gidion'un Düğümü', 'Tüy Kalemler'i Erdal Beşikçioğlu yönetirken, ''Bernarda'nın yönetmenliğini Binnaz Dorkip üstleniyor.

Tatbikat Sahnesi, 'Akademi Tatbikat Sahnesi' adı altında 'Ritim ve Drama', 'Plastik Sanatlar ve Drama', 'Temel Oyunculuk Eğitimi' ve Tiyatro ve Beden Dramaturjisi' dersleri de veriyor.